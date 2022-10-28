28 октября у жителей Мурманской области могут возникнуть проблемы с дозвоном в медучреждения

Дозвониться до медучреждений 28 октября может быть непросто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 октября дозвониться в медучреждения Мурманской области может быть непросто.

- В связи с проведением плановых технических работ по настройке телефонии лечебно-профилактических учреждений возможны временные перебои телефонной связи с медицинскими организациями в течение пятницы, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

При этом записаться к врачам можно через "Госуслуги" или портал "Полармед".

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