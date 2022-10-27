В Кольском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 27 октября в Кольском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали три человека.

- Около 8 часов утра в районе 1441 километра автодороги Р-21 "Кола" столкнулись автомобили Mazda и Subaru. В аварии пострадали три человека (все взрослые), которых доставили в медицинские учреждения, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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