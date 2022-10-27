В Ловозере построят автозаправку с кафе за 30 миллионов рублей

Сейчас в Ловозере нет действующих автомобильных заправок. Фото: gov-murman.ru

В Ловозере приступают к строительству автозаправочного комплекса контейнерного типа с кафе. Объем инвестиций составит порядка 30 миллионов рублей.

- Сейчас в Ловозере нет действующих автомобильных заправок, поэтому необходимость появления современного комплекса придорожного сервиса важна для жителей и неоднократно обсуждалась. Решено включить в проект кафе и благоустроенную площадку, на которой можно будет разместить автомобильную мойку или другой микробизнес. Это позволит жителям Ловозера и Ревды получать больше качественных услуг рядом с домом, – рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Планируется, что придорожный комплекс сможет принять первых посетителей во второй половине 2023 года.

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