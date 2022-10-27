В Мурманске продемонстрировали назальную вакцину от коронавируса

В Мурманскую область поступила первая партия назальной вакцины от коронавируса Спутник V" - 18 тысяч насадок. Фото: личный архив Константина Биджоева

В Мурманскую область поступила первая партия назальной вакцины от коронавируса Спутник V" - 18 тысяч насадок. Как она работает, наглядно показали в Мурманской городской поликлинике №2, где от COVID-19 привился главный врач, депутат облдумы Константин Биджоев.

- Вместо иглы на шприце используется насадка-распылитель, при помощи которой вакцина вводится в нос: быстро, безболезненно и эффективно. Вакцинироваться можно как одним компонентом, так и двумя – в этом случае интервал между введением двух компонентов составит 21 день. Не забывайте, что эффективность полного курса иммунизации из двух компонентов несколько выше вакцинации лишь одним компонентом. Своим примером хочу склонить к иммунизации сомневающихся: прививайтесь без уколов, боли и раздеваний “до пояса”. При этом мы, конечно же, продолжаем вакцинировать и классическим способом: введением вакцины в мышцу, - ответил Константин Биджоев.

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами: через "Госуслуги", "Полармед", инфоматы в поликлиниках и колл-центры.

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