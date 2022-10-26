«Снежная деревня» единственной заявилась на аукцион по земельному участку в Кировске

Участок нужен компании для расширения зоны развлечений, так как она получила статус резидента АЗРФ. Фото: Олег ФИЛОНОК

Накануне юбилейного 15-го сезона владелец «Снежной деревни» в Кировске Владимир Комягин сообщил, что продает бизнес. Причиной он назвал проблемы с чиновниками, которые мешают ему получить еще один земельный участок для развития проекта.

Однако в ситуации наметились позитивные подвижки. «Снежная деревня» единственной заявилась на аукцион по получению данного земельного участка. Причем заявлений завершился во вторник, 25 октября.

-«ООО «Снежная деревня» стало единственным лицом, подавшим заявление, и, в соответствии с нормами земельного права, договор аренды будет заключен именно с ним, — сообщила «АиФ-Мурманск» министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Сам аукцион состоится 28 октября. Участок нужен компании для расширения зоны развлечений, так как она получила статус резидента АЗРФ.

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