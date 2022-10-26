В Мурманске пропал 85-летний пенсионер в очках

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 85-летний пенсионер Касимов Шуа Зия оглы. Мужчина не выходит на связь с родными с начала сентября. Его местонахождение неизвестно.

Северянин живет на Ледокольном проезде, 9.

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102, или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 (911) 311-70-20, +7 (981) 300-27-59.

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