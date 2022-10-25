В мурманском поезде задержали мужчину из федерального розыска

Афериста передали инициатору розыска.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Петрозаводске на железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции задержали 42-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Тот собирался сесть на поезд «Москва – Мурманск».
- Установлено, что северянин на протяжении месяца находится в федеральном розыске за УМВД России по Петрозаводску, как подозреваемый по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», - сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Северо-Западу.
Афериста передали инициатору розыска.
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