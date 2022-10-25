В Мурманске завершили ремонт пострадавшей из-за пожара детской поликлиники

В следующем году учреждения здравоохранения заполярной столицы получат 46 единиц современного оборудования. Фото: www.citymurmansk.ru/

В Мурманске продолжают обновлять медучреждения по нацпроекту "Здравоохранение".

Так, в этом году ремонтируются детская поликлиника №1 на улице Полярные Зори, отделение взрослой поликлиники №1 на улице Карла Маркса и Мурманская детская поликлиника №1 на улице Папанина, которая пострадала из-за пожара. В последней работы уже завершились, остальные учреждения в высокой степени готовности.

Также в медучреждения поступит современное оборудование, которое должно повысить качество медицинской помощи.

- В следующем году учреждения здравоохранения заполярной столицы получат 46 единиц современного оборудования. Всего для переоснащения медицинских учреждений региона направят 126 единиц техники, - сообщили в администрации города.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманской области рассчитана до 2025 года. Общий объем федерального финансирования составляет свыше 4 миллиардов рублей.

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