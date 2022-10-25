Чибис: В ближайшее время состоятся торги на разработку литиевого месторождения в Ловозерском районе

Месторождение в Мурманской области считается одним из самых крупных и перспективных в России. Фото: Дмитрий Дубов (Правительство Мурманской области)

В ближайшее время могут состояться торги для определения компании на разработку литиевого месторождения в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом на выездном заседании правительства региона в Ловозере сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Литиевое месторождение - это серьезная точка роста для района, всей российской промышленности, связанной с редкоземельными металлами. Антироссийские санкции дали дополнительный стимул для его освоения, - отметил Андрей Чибис.

Месторождение в Мурманской области считается одним из самых крупных и перспективных в России.

Напомним: в Ковдорском районе Мурманской области ученые института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН обнаружили дайку - магматическое тело, в котором выявили высокое содержание редких металлов. Их концентрация выше, чем в суперкрупных редкометалльных месторождениях.

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