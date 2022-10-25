В Мурманске состоится предпоказ фильма «Велга» по мотивам повести Бунина

25 октября в Мурманске состоится предпоказ фильма «Велга», снятого по повести Ивана Бунина. Фото: Кадр из фильма

25 октября в Мурманске состоится предпоказ фильма «Велга», снятого по повести Ивана Бунина. Работа над историей о девушке, которая ради любимого обращается птицей, велась в Кузомени.

- Режиссер Анастасия Нечаева и продюсер Иван Болотников приехали в Мурманск, чтобы презентовать северянам картину и обсудить фильм со зрителями. В роли Велги – Ольга Бодрова, продолжательница творческой династии Бодровых. В главных ролях также заняты Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: снятый в Мурманской области фильм «На выдохе» Рината Махмудова получил приз «Лучшая женская роль» российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

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