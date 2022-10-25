45 тысяч человек зарегистрированы на портале "Наш Север"

Самые популярные темы у северян - ЖКХ, дороги, здравоохранение и благоустройство. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2019 году в Мурманской области заработал портал «Наш Север», на который принимаются жалобы, вопросы и инициативы от жителей региона. На ресурсе зарегистрирован 45 181 пользователь.

- За три года отработано более 39 383 сообщений жителей по 75 категориям, проведено 77 голосований по различным темам – от проектов благоустройства, до опроса по предпочтительным мерам поддержки для улучшения жилищных условии . Одним из факторов популярности портала «Наш Север» является срок отработки сообщений, который составляет 10 дней, а по некоторым категориям и 2 рабочих дня, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве развития Мурманской области.

Самые популярные темы у северян - ЖКХ, дороги, здравоохранение и благоустройство.

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