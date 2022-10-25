С весны в Мурманской области ликвидировали трех выходивших к людям медведей

На данный момент медведи в Заполярье еще не легли в спячку. Фото: Павел КЛОКОВ

Численность популяции бурого медведя в Мурманской области составляет 921 особь. Для сравнения, год назад показатель был 994 особи, в 2020-м - 1118. Сокращение их количества связано с разными факторами от естественной смерти до охоты. Но некоторых косолапых ликвидировали из-за того, что они выходили к людям.

- В 2022 году увеличения случаев появления диких животных вблизи населенных пунктов Мурманской области по сравнению с прошлыми годами не зафиксировано. По этой части период можно охарактеризовать как благоприятный. В связи с возникновением угрозы жизни и здоровью людей с целью регулирования численности отстреляно всего 3 медведя, тогда как в 2021 году – 8 особей, - сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Двух косолапых ликвидировали под Апатитами, третьего - в Териберке.

На данный момент медведи в Заполярье еще не легли в спячку.

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