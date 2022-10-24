Учебный корабль "Смольный" прибыл в Североморск

В Североморске «Смольный» пробудет несколько дней. Фото: пресс-служба СФ

В Североморске встретили учебный корабль «Смольный» с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О Макарова на борту.

Молодые моряки несли вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров и совершенствовали свои знания в корабельной организации.

- Из Владивостока до Североморска учебный корабль «Смольный» прошел по трассе Северного морского пути, заходя при этом в порты на Камчатке и Чукотке. В ледовоопасном районе в проливе Вилькицкого осуществлялась ледовая проводка корабля атомным ледоколом проекта 22220 «Арктика», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В Североморске «Смольный» пробудет несколько дней. После пополнения запасов и смены практикантов корабль продолжит учебный поход на Балтику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru