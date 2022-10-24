Житель Кандалакши потерял 25 тысяч рублей на покупке смартфонов в Интернете

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фото: Антон ЗАБИРОВ

50-летний кандалакшанин стал жертвой мошенников. Мужчину обманули при покупке смартфонов в Интернете.

Он рассказал полицейским, что на сайте одного из интернет-магазинов нашел информацию о продаже смартфонов. Цены его устроили. Оформив онлайн-заказ на два мобильных телефона, северянин перечислил оплату в 25 тысяч рублей и стал ожидать уведомления об отправке заказа.

- Но никакой информации об отправке товара так и не поступило, страница сайта оказалась недоступной. Мужчина пояснил, что о подобных фактах мошенничества знал, но до этого оформлял заказы товаров через Интернет и всегда их получал. О том, что его могут обмануть, не думал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru