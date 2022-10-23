На дороге Кола-Серебрянские ГЭС в ДТП с "КАМАЗом" пострадали ребенок и женщина

Причины происшествия устанавливаются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 22 октября на 27 километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС произошло серьезное ДТП. Столкнулись Renault Duster и "КАМАЗ".

- В аварии пострадали женщина и 12-летний ребенок, их на "скорой" госпитализировали в медучреждение Мурманска, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спасатели занимались ограждением и обеспечением места ДТП, сбором данных.

Причины происшествия устанавливаются.

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