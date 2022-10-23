В Ловозере сгорел частный дом с дорогостоящим транспортом

Тушили пожар 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

22 октября в Ловозере произошел пожар - сгорел одноэтажный частный дом на улице Красногвардейской.

На месте происшествия работали огнеборцы, которые ликвидировали возгорание спустя несколько часов.

- Сгорел деревянный дом площадью 169 квадратных метров, а также техника - квадроцикл, мотовездеход, снегоход, мопед-скутер, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Тушили пожар 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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