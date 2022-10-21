Жители Мурманской области смогут увидеть звездопад из созвездия Орион

Полюбоваться звездным небом можно до 7 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области ближайшей ночью ждет красота космоса. В 20-х числах октября достигнет своего максимума метеорный поток из созвездия Орион – Ориониды. Он достигнет своей активности 21 октября, когда можно будет увидеть около 20 метеоров в час.

- Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в секунду. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки. Метеоры Орионид обычно белые, но иногда среди них попадаются и красные, и сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры, - сообщает Московский планетарий.

Звездопад будет заметен при ясной погоде с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Полюбоваться звездным небом можно до 7 ноября.

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