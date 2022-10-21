Трассу под Заозерском перекрыли из-за ДТП

Обстоятельства случившейся аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманской области на трассе в районе Заозерска произошло ДТП с большегрузами. Водителей предупреждают, что дорога заблокирована.
- У Заозерска перекрывают по 30 минут дорогу. Вероятно, надолго, - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Обстоятельства случившейся аварии устанавливаются.
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