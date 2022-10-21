Жительница Оленегорска получила штраф за покупку поддельных водительских прав

Ей назначили наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оленегорске местную жительницу оштрафовали за поддельные водительские права. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ.

- Через Интернет женщина заказала у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение, за приобретение заплатила 32 тысячи рублей. 23 июня 2022 года, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, она предъявила фальшивку по требованию инспектору ДПС, - сообщили в пресс-службе Оленегорского городского суда.

Северянка признала свою вину. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, благотворительный перевод денег на нужды приюта для животных.

Ей назначили наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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