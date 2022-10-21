На территории горбольницы в Мурманске погиб мужчина

Погиб сотрудник больницы или пациент, пока не известно. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 21 октября у корпуса Мурманского областного клинического многопрофильного центра нашли тело мужчины.

По предварительной версии, он погиб после падения с высоты седьмого этажа. Информацию об обнаружении тела «КП»-Мурманск» подтвердили в СУ СКР по Мурманской области. На месте работает следователь.

Погиб сотрудник больницы или пациент, пока неизвестно.

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