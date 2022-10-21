В Мурманске за незаконное завладение чужой машиной будут судить двух полицейских

Три человека оказались задействованы в преступлении. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске будут судить двух полицейских, в отношении которых возбуждено сразу несколько уголовных дел. Бывшего заместителя начальника отдела полиции № 2 и участкового обвиняют в превышении должностных полномочий, угоне и покушении на мошенничество. Еще один фигурант – житель областного центра, которому вменяют покушение на мошенничество.

В 2016 году у одного из домов на улице Хлобыстова долго стояла Toyota Hilux, владелец которой не объявлялся. Стоимость машины составляет порядка 4 миллионов рублей. Тогда врио заместителя начальника отдела полиции дал указание участковому отогнать иномарку на служебную стояку. Там она простояла четыре года.

- В 2020 году обвиняемый, будучи назначенным на должность заместителя начальника отдела полиции, достоверно знал, что фактические собственники автомобиля не предъявляют требований по возврату имущества. Он ввел в заблуждение начальника отдела полиции и предложил передать указанный автомобиль третьему лицу на ответственное хранение. Для этого он изготовил подложные документы на третье лицо, которое также ввел в заблуждение относительно законности указанных действий, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Но после этого объявился законный владелец Toyota Hilux. Он написал заявление в полицию о пропаже машины. Об этом узнали полицейские и попытались через суд получить права на иномарку.

- Довести преступление до конца обвиняемые не смогли, так как законный собственник автомобиля обратился с заявлением о проведении процессуальной проверки в следственный отдел по городу Мурманску СУ СК России по Мурманской области, - уточнили в СКР.

После в ситуацию вмешались уже сотрудники УФСБ.

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