На дороге Кола-Серебрянские ГЭС перевернулся автомобиль

Фото: vk.com/mchs_murmansk

Около полудня 20 октября на 64 километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» произошло ДТП с участием одной машины.

- Легковой автомобиль съехал с дорожного полотна в кювет и опрокинулся на крышу. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Спасатели проводили работы по осмотру, ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, сбору данных.

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