В Мурманске вынесли приговор напавшему на продавца вору батареек

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор 31-летнему местному жителю, который напал на сотрудника магазина и украл батарейки.

Так, в июле мужчина умыкнул набор батареек за 34 рубля. Несовершеннолетний сотрудник точки продажи заметил это и начал преследовать посетителя, потребовав вернуть товар. Северянину это не понравилось, и он ударил продавца ножом в живот, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с непроникающей колото-резаной раной.

Суд не согласился с доводами государственного обвинения в том, что действия мужчины нужно квалифицировать как разбой. Причинение травмы было связано с возникшим конфликтом между ним и сотрудником.

В итоге суд переквалифицировал действия мурманчанина на пункт "в" ч.2 ст.115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- Учитывая общественную опасность совершенного деяния, личность ранее судимого мужчины, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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