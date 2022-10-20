Шторм в Мурманске стихнет только в пятницу

В последний рабочий день недели потеплеет до +2, но осадки в виде снега все еще возможны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 октября в Мурманской области проходит ненастно: в города ветер достигает в порывах 24 м/с, на побережье - до 35 м/с. Высота волн составляет до 6 метров.

Шторм продлиться всю ночь с 20 на 21 октября и стихнет только днем пятницы. В последний рабочий день недели потеплеет до +2, но осадки в виде снега все еще возможны.

Напомним: из-за сильного ветра в Мурманске упали столб и заграждение у здания правительства Мурманской области.

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