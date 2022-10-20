Житель Башкортостана устроил дебош в мурманском общежитии

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 35-летнего жителя республики Башкортостан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в общежитии Мурманска, что находится в Ленинском округе, задержали дебошира. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили у коменданта обстоятельства происшествия.

- Женщина пояснила, что к ним в общежитие зашел неизвестный мужчина, который стал стучаться в двери квартир. Он громко матерился и пытался спровоцировать драку с жильцами. На замечания не реагировал и уходить не хотел, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 35-летнего жителя республики Башкортостан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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