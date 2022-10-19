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Общество19 октября 2022 12:02

В Мурманской области снижается заболеваемость ОРВИ

Ситуация находится на неэпидемическом уровне
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
По состоянию на 18 октября привито против гриппа около 108 тысяч человек.

По состоянию на 18 октября привито против гриппа около 108 тысяч человек.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области снижается число заболевших ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, с 10 по 16 октября ситуация находится на неэпидемическом уровне.

- Отмечается снижение регистрации новых случаев на 4,45% по сравнению с прошлой неделей. За исключением детей до 6 лет, по всем остальным возрастным группам отмечено снижение показателей заболеваемости. Заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии, - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 18 октября привито против гриппа около 108 тысяч человек.

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