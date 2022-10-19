В Мурманской области снижается заболеваемость ОРВИ

По состоянию на 18 октября привито против гриппа около 108 тысяч человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области снижается число заболевших ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, с 10 по 16 октября ситуация находится на неэпидемическом уровне.

- Отмечается снижение регистрации новых случаев на 4,45% по сравнению с прошлой неделей. За исключением детей до 6 лет, по всем остальным возрастным группам отмечено снижение показателей заболеваемости. Заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии, - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 18 октября привито против гриппа около 108 тысяч человек.

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