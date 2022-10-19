Занесенную снегом дорогу в Мурманской области сняли на видео

Пока 19 октября в Мурманске идет снег и кружат «белые мухи», в других уголках Заполярья уже наступила зима.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Пока 19 октября в Мурманске идет снег и кружат «белые мухи», в других уголках Заполярья уже наступила зима.
Так, в среду снегом замело дорогу Никель – Заполярный. Поездку по ней водители сняли на видео.
Напомним: 20 октября ожидается усиление ветра до 24 м/с.
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