Занесенную снегом дорогу в Мурманской области сняли на видео

Пока 19 октября в Мурманске идет снег и кружат «белые мухи», в других уголках Заполярья уже наступила зима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пока 19 октября в Мурманске идет снег и кружат «белые мухи», в других уголках Заполярья уже наступила зима.

Так, в среду снегом замело дорогу Никель – Заполярный. Поездку по ней водители сняли на видео.

Напомним: 20 октября ожидается усиление ветра до 24 м/с.

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