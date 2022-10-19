В Титане собирают добровольцев на поиск пропавшего мужчины

Поисково-спасательный отряд «СеверСпас» объявил сбор волонтеров на поиски 64-летнего Евгения Калинина, который летом ушел в лес и не вернулся. Фото: vk.com/severspas51

Поисково-спасательный отряд «СеверСпас» объявил сбор волонтеров на поиски 64-летнего Евгения Калинина, который летом ушел в лес и не вернулся. Вестей о нем нет с 24 июля.

Поиски будут идти 23 октября, участников просят одеться по погоде, так как работать надо будет в лесу, а в воскресенье обещают дождь, снег и до -1.

По вопросам сбора звонить по телефонам +7 (953) 757-57-48, +7 (902) 133-54-50. Фото: vk.com/severspas51

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Предположительно, был одет в синюю джинсовую куртку, синие джинсы, сапоги.

По вопросам сбора звонить по телефонам +7 (953) 757-57-48, +7 (902) 133-54-50.

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