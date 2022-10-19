В Печенгском округе любопытный медведь заинтересовался фотоловушкой

Любопытство лесных обитателей обусловлено желанием разведать обстановку. Фото: vk.com/pasvik51

В заповеднике "Пасвик" угодил в фотоловушку любопытный медведь. Косолапого заинтересовала камера, и он решил ее обнюхать.

- Скорее всего, любопытство лесных обитателей обусловлено желанием разведать обстановку, уточнить, несет ли установленная камера наблюдения угрозу или нет. А, может быть, она вкусно пахнет? - написали в группе заповедника.

Мишкина разведка показала, что предмет не опасен, но и съесть его не получится. Можно дальше идти по своим делам.

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