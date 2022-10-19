В Мурманской области ожидается усиление ветра до 24 м/с

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 20 октября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 20 октября.
- По информации Гидрометцентра России, прогнозируется сильный ветер до 24 м/с. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: некоторые дороги в Заполярье уже занесло снегом, а на федеральной трассе «Кола» образовалась ледяная корка.
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