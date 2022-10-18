В Мурманске 18 октября отменили авиарейсы в Казань и Тюмень

Отмечается, что отмена рейсов связана с решением авиакомпании-перевозчика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 октября из Мурманска не вылетели два самолета. Так, отменили рейс RT 647 в Тюмень и рейс RT 648 в Казань. Первый должен быть улететь в 13.50, второй - в 22.00, сообщает сайт аэропорта "Мурманск".

Отмечается, что отмена рейсов связана с решением авиакомпании-перевозчика.

Дополнительную информацию можно узнать в представительстве авиакомпании и справочной аэропорта.

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