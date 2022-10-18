В Мурманской области может серьезно подорожать говядина

В Мурманской области может резко подорожать говядина, и это создает определенные риски в организации питания в детских садах и школах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области может резко подорожать говядина, и это создает определенные риски в организации питания в детских садах и школах. Так как именно этот вид мяса используется в нем в приоритете.

- Цены на продукты постоянно колеблются. Осень – время сезонных овощей, на них цена более низкая, но к зиме их стоимость вырастет. На стоимость сырья также влияют и санкции. Даже Белоруссия запретила продажу говядины на внешний рынок, из-за чего у нас наблюдается определённый дефицит этого вида мяса. Мы прекрасно понимаем: это может привести к дальнейшему росту цены, - сообщил «АиФ-Мурманск» директор Центра школьного питания Мурманска Михаил Любетко.

Напомним: рост цен на овощи и фрукты приводит к росту родительской платы в Мурманске. Детским садам все сложнее закупать продукты для юных северян.

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