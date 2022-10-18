За сутки в Мурманской области получили ранения в ДТП семь человек

Водителей просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За минувшие сутки в Мурманской области произошло 28 ДТП, в которых получили травмы семь человек. В том числе в двух авариях пострадали 17-летние подростки. Так, 17 октября в Апатитах водитель Volkswagen наехал на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ферсмана. Пострадавшую девушку доставили в медучреждение.

В тот же день сбили несовершеннолетнего пешехода в Мурманске на улице Старостина, 41.

- Подросток пересекал дорогу на велосипеде, где столкнулся с Hyundai, водитель которого поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора. Велосипедист получил травмы и был обслужен в медицинском учреждении. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителей просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru