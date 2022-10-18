Двое мужчин из Кольского района пытались обмануть судебных приставов

Окончательно запутавшись и испугавшись продажи машины, оба должника поспешили погасить свои долги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Двое жителей Кольского района пытались обвести вокруг пальца судебных приставов, но у них это не получилось.

Так, один из мужчин задолжал юрлицу более 200 тысяч рублей. Зная, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, северянин решил оригинальным способом скрыть свой автомобиль от ареста.

- Мужчина заключил мнимую сделку по продаже машины, заверив ее у нотариуса. Новым счастливым владельцем транспорта стал его приятель, не имеющий прав и опыта вождения автомобиля, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Однако пристав выяснил, что у нового автовладельца тоже есть долги - более 150 тысяч рублей. Исполнитель наложил арест на автомобиль по исполнительным производствам, возбужденным в отношении нового хозяина.

Прежний владелец, узнав, что автомобиль будет все равно продан, но в счет погашения долгов приятеля, попытался расторгнуть договор купли-продажи, но безуспешно. Окончательно запутавшись и испугавшись продажи машины, оба должника поспешили погасить свои долги.

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