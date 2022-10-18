В Архангельске произошел пожар на рыболовецком судне «Вайгала»

При пожаре никто не пострадал. Фото: скрин видео ГУ МЧС по Архангельской области

17 октября в Архангельске вспыхнуло рыболовецкое судно «Вайгала», которое стоит на ремонте на судоремонтном заводе «Красная Кузница». Был объявлен ранг пожара 1-бис.

- Спасатели провели разведку с помощью тепловизора на наличие очагов пожара. В трюме было обнаружено два очага пожара, которые ликвидировали с помощью ствола УКС. Также проведено охлаждение нагретых переборок с помощью воды, - сообщили в Службе Спасения имени И.А. Поливаного.

Всего, по информации ГУ МЧС России по Архангельской области, в ликвидации пожара участвовали 27 человек личного состава, было задействовано 7 единиц пожарной техники. Работало пять звеньев ГДЗС.

В 18.47 пожар потушили. Пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются.

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