Прокуратура проводит проверку после ДТП в Апатитах, в котором пострадала 17-летняя северянка

Апатитчанку увезли в больницу, надзорное ведомство начало свою проверку после ДТП. Фото: Скриншот видео

17 октября в 17.36 на пешеходном переходе у дома №35 на улице Ферсмана в Апатитах в ДТП пострадал пешеход.

- По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat, двигаясь по улице Ферсмана от улицы Строителей в сторону площади Геологов, не увидел переходившую дорогу по пешеходному переходу 17-летнюю девочку, в результате чего совершил наезд на нее, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Апатитчанку увезли в больницу, надзорное ведомство начало свою проверку после ДТП.

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