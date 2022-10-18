В Мурманске появится «зеленая библиотека» с фитолабораториями и уникальной зоной отдыха

В одном из помещений библиотеки стены и передвижные перегородки будут оформлены живыми растениями, будет поддерживаться оптимальный уровень освещенности и влажности. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске расширится список модельных библиотек: к «умной», «живой», «удобной», «доброжелательной» добавится еще «зеленая», которую создадут на базе филиала №5 Центральной городской библиотеки на улице Чумбарова-Лучинского, 40/3.

Он стал победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура» и в 2023 году получит средства из федерального бюджета на закупку современной мебели, компьютерного и мультимедийного оборудования, средства муниципального бюджета пойдут на ремонт внутренних помещений и фасада библиотеки.

- Обновленная библиотека площадью 350 квадратных метров будет разделена на несколько многофункциональных пространств: две фитолаборатории, площадка для творческого досуга, холл с выставочной зоной, релакс-площадка с живыми растениями, сенсорная комната для детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ, игротека и коворкинг. Фонд библиотеки пополнится новыми изданиями: детскими книгами и книгами для семейного чтения, новинками художественной и отраслевой литературы. Ведущей идеей для оформления библиотеки была выбрана экологическая концепция (обилие зеленых растений, создание лабораторий, где можно выращивать цветы и зелень), которая прослеживается во всех помещениях библиотеки. Одним из важных направлений станет экологическое воспитание: просветительские мероприятия, работа в фитолабах, игровые уроки, посвященные окружающему миру и краеведению, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города Мурманска.

Также на базе «зеленой» библиотеки планируют создать уникальную для Мурманска релаксационную площадка для чтения и отдыха. В одном из помещений библиотеки стены и передвижные перегородки будут оформлены живыми растениями, будет поддерживаться оптимальный уровень освещенности и влажности. Такая площадка позволит создать максимально комфортную и привлекательную для посетителей обстановку, привлечет в библиотеку новых читателей.

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