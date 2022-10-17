За минувшие выходные в Мурманской области сбили двух пешеходов

Обстоятельства происшествий устанавливаются.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В ГИБДД Мурманской области сообщили о статистике аварий за минувшие выходные. Так, в субботу и воскресенье в регионе произошло 23 ДТП с материальным ущербом, в том числе два ДТП с пострадавшими пешеходами.
Так, 15 октября под колеса Chevrolet попала 63-летняя женщина, которая переходила дорогу в районе дома № 24 на проспекте Ленина в Кировске. Северянку доставили в больницу. В тот же день пешехода сбили в Мурманске на проспекте Кольском, 1.
- Неустановленный водитель наехал на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую обслужили в медучреждении, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Обстоятельства происшествий устанавливаются.
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