В школах и колледжах Мурманской области проходит акция «Письмо солдату»

Школы и колледжи Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Фото: администрация города Мурманска
Школы и колледжи Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Она проходит на «Уроках мужества».
- Все собранные письма и рисунки будут переданы военнослужащим, которые защищают нашу Родину. Благодарю каждого за участие! - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
К слову, часть писем и открыток уже передали в зону проведения СВО. Так, некоторые из них военнослужащим передали артисты Северного флота, которые выступили в ЛНР.
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