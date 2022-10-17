В школах и колледжах Мурманской области проходит акция «Письмо солдату»

Школы и колледжи Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Фото: администрация города Мурманска

Школы и колледжи Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Она проходит на «Уроках мужества».

- Все собранные письма и рисунки будут переданы военнослужащим, которые защищают нашу Родину. Благодарю каждого за участие! - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

К слову, часть писем и открыток уже передали в зону проведения СВО. Так, некоторые из них военнослужащим передали артисты Северного флота, которые выступили в ЛНР.

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