В одном из дворов Мурманска полностью сгорела машина

В 7.32 17 октября на пульт "01" поступило сообщение о пожаре в одном из дворов на улице Героев Рыбачьего в Мурманске. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В 7.32 17 октября на пульт "01" поступило сообщение о пожаре в одном из дворов на улице Героев Рыбачьего в Мурманске. Здесь у дома № 17 загорелась машина.

- В результате происшествия автомобиль сгорел по всей площади. Пожар ликвидирован в 7.48, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На месте работали 10 пожарных. Фото: vk.com/mchs_murmansk

На месте работали 10 пожарных.

Напомним: в автогородке № 180 в Мурманске также утром 17 октября загорелись гаражи.

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