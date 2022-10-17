В Мурманске в районе поста ВАИ тушат горящие гаражи

Пожарные тушат горящие гаражи, на месте работает 20 человек. Фото: МЧС по Мурманской области
Утром 17 октября поступило сообщение о пожаре в автогородке № 180 в Мурманске, который находится в районе поста ВАИ за железнодорожным переездом.
Здесь около 6.00 загорелись гаражи.
- На месте происшествия работает 3 пожарно-спасательных подразделения: 20 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: на улице Колхозной в Мурманске тушат горящий двухэтажный деревянный дом.
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