В Мурманске в районе поста ВАИ тушат горящие гаражи

Пожарные тушат горящие гаражи, на месте работает 20 человек. Фото: МЧС по Мурманской области

Утром 17 октября поступило сообщение о пожаре в автогородке № 180 в Мурманске, который находится в районе поста ВАИ за железнодорожным переездом.

Здесь около 6.00 загорелись гаражи.

- На месте происшествия работает 3 пожарно-спасательных подразделения: 20 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: на улице Колхозной в Мурманске тушат горящий двухэтажный деревянный дом.

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