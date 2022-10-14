В УФНС Мурманской области рассказали о необходимых действиях для мобилизованных предпринимателей

Фото: gov-murman.ru
Предпринимателям Мурманской области рассказали, что необходимо сделать в первую очередь, если они попали под частичную мобилизацию и времени на решение дел по бизнесу уже не остается.
- Нужно оформить нотариальную доверенность. В таком случае предприниматель может передать свой бизнес родственникам, близким людям, друзьям. Если он не успел сделать доверенность и уже мобилизован, то доверенность, выданная командиром воинской части также будет учитывается, - отметил замруководителя УФНС России по Мурманской области Роман Говищак.
Доверенность на ведение бизнеса можно оформить на любого человека.
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