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Политика14 октября 2022 12:25

В Сафоново будут проводиться занятия с боевой стрельбой

Проезд и проход на территорию временного полигона запретят
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Жителей Мурманской области предупреждают о занятиях со стрельбой.

Жителей Мурманской области предупреждают о занятиях со стрельбой.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Мурманской области предупреждают о занятиях со стрельбой на временном полигоне в Сафоново в районе аэродрома.

- 17, 18, 19, 21 октября с 08.00 до 20.00 будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой, - сообщили в администрации ЗАТО Североморск.

Для обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию будет запрещен.

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