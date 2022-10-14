В Мурманске на судах нашли незадекларированные алкоголь и сигареты

Всего изъято 5 литров алкогольной продукции и 540 экземпляров табачных изделий. Фото: ПУ ЗАР

11 октября пограничники выявили незадекларированные партии алкоголя и сигарет на судах заграничного плавания в морском пункте пропуска Мурманск.

- Всего изъято 5 литров алкогольной продукции и 540 экземпляров табачных изделий. Собранные материалы о выявленных правонарушениях переданы по подведомственности, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Всего с начала года сотрудники погрануправления выявили 21 случай перемещения через границу товаров и грузов с нарушением законодательства и сокрытием от госконтроля.

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