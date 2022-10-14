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Общество14 октября 2022 10:31

Дети мобилизованных жителей Мурманской области будут бесплатно питаться в школах и колледжах

Льгота будет предоставляться по заявлению
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей.

Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 октября на заседании Мурманской областной Думы депутаты единогласно поддержали предложение правительства региона о том, чтобы дети мобилизованных северян бесплатно получали питание в школах и колледжах при очной форме обучения.

- Горячее двухразовое питание будет предоставляться в натуральном виде в часы работы образовательных учреждений по заявлению семей, - сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Юлия Паражинскене.

Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей.

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