Дети мобилизованных жителей Мурманской области будут бесплатно питаться в школах и колледжах

Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 октября на заседании Мурманской областной Думы депутаты единогласно поддержали предложение правительства региона о том, чтобы дети мобилизованных северян бесплатно получали питание в школах и колледжах при очной форме обучения.

- Горячее двухразовое питание будет предоставляться в натуральном виде в часы работы образовательных учреждений по заявлению семей, - сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Юлия Паражинскене.

Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей.

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