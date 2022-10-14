Дети мобилизованных жителей Мурманской области будут бесплатно питаться в школах и колледжах

Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
14 октября на заседании Мурманской областной Думы депутаты единогласно поддержали предложение правительства региона о том, чтобы дети мобилизованных северян бесплатно получали питание в школах и колледжах при очной форме обучения.
- Горячее двухразовое питание будет предоставляться в натуральном виде в часы работы образовательных учреждений по заявлению семей, - сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Юлия Паражинскене.
Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделят 18 миллионов рублей.
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