На дороге Апатиты - Кировск столкнулись самосвал и Ford Focus, пострадал человек

Причины ДТП выясняются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 13 октября произошло ДТП на 13-м километре автодороги Апатиты - Кировск. На трассе столкнулись самосвал и легковое авто Ford Focus.

- Грузовик перевернулся, произошел разлив топлива. На месте происшествия пожарные занимались смывом горюче-смазочных материалов с дороги, используя для подвоза воды две пожарные автоцистерны, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В аварии пострадал водитель легковушки, которого передали бригаде скорой помощи.

Причины ДТП выясняются.

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