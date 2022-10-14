До 2035 года в Мурманской области создадут 30 новых особо охраняемых территорий

В Мурманской области увеличится число ООПТ. Фото: Олег ФИЛОНОК

7,72% от общей площади Мурманской области составляют особо охраняемые природные территории (ООПТ). До 2035 года их число увеличится еще на 30, например, буду созданы заказники «Ельники Алла-Аккаярви» и «Старовозрастные леса у госграницы».

- Первоочередными мероприятиями, направленными на обеспечение функционирования и развития сети ООПТ, являются создание и реорганизация до 2025 года 20 ООПТ (в их числе 11 памятников природы, заказников «Верхнепонойский», «Порий лес», «Йонн-Ньюгоайв», «Колвицкий», «Симбозерский» и преобразование в природные парки заказников «Кутса», «Сейдъявврь»). Создание новых и реорганизация существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения обуславливается тем, что режимом ООПТ охвачены не все известные участки, являющиеся средой обитания растений, животных и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области. Соответственно на данных участках не запрещена деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их обитания, - сообщили «КП»-Мурманск» в дирекции ООПТ.

Напомним: 2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма.

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