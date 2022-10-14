Житель Мурманска хранил в тамбуре жилого дома противотанковую гранату

Северянина приговорили к шести с половиной годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманска, отбывающий наказание, получил новый срок за преступление по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства).

Мужчина раздобыл реактивную противотанковую гранату РПГ-22 и положил ее на хранение в деревянный ящик… в тамбуре дома, где живет. Позже он решил ее перепрятать и закопал в песчаной насыпи в Коле. Так он скрывал ее восемь лет.

- Данное взрывное устройство было обнаружено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области и изъято из незаконного оборота. Подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Северянина приговорили к шести с половиной годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей.

- На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединено наказание, не отбытое по другому приговору, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, со штрафом в размере 30 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. – уточнили в суде.

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