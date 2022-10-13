В музей Североморска не могли попасть инвалиды

Установлено, что в здании музея нет средств связи с персоналом, пандусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура защитила права инвалидов, которым не обеспечили доступ в Североморский музейно-выставочный комплекс.

Установлено, что в здании музея нет средств связи с персоналом, пандусов, знаков для обозначения гардеробов, уборных, путей эвакуации, доступных инвалидам, маркировки на прозрачных полотнах дверей. Также есть незакрепленные ковры, которые создают угрозу при перемещении по ним маломобильных северян.

- Для устранения выявленных нарушений директору музея внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководство учреждения уже приняло меры, проведены закупки части необходимого материально-технического обеспечения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Устранение нарушений в полном объеме находится на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru