В музей Североморска не могли попасть инвалиды

Установлено, что в здании музея нет средств связи с персоналом, пандусов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура защитила права инвалидов, которым не обеспечили доступ в Североморский музейно-выставочный комплекс.
Установлено, что в здании музея нет средств связи с персоналом, пандусов, знаков для обозначения гардеробов, уборных, путей эвакуации, доступных инвалидам, маркировки на прозрачных полотнах дверей. Также есть незакрепленные ковры, которые создают угрозу при перемещении по ним маломобильных северян.
- Для устранения выявленных нарушений директору музея внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководство учреждения уже приняло меры, проведены закупки части необходимого материально-технического обеспечения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Устранение нарушений в полном объеме находится на контроле прокуратуры.
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