Сотрудник охраны в Белокаменке случайно убил пьяного вахтовика

Трагедия произошла в общежитии. Фото: СКР по МО

В апреле 2021 года в одном из общежитий на территории строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке произошел конфликт, который повлек смерть человека.

30-летний сотрудник службы безопасности заметил, что один из вахтовиков употребляет алкоголь, и сказал работнику, что надо проследовать на медицинское свидетельствование.

- Потерпевший выполнить указанное требование отказался, стал вести себя агрессивно, и подсудимый оттолкнул его. Работник упал, получив при этом травму, из-за которой впоследствии умер. Подсудимый, не предполагая, что от его неосторожных действий потерпевший получил телесные повреждения, покинул помещение общежития, а впоследствии, в связи с окончанием вахты убыл с территории Мурманской области в родной Новосибирск, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении охранника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), свою вину он полностью признал.

Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Помимо этого он должен будет компенсировать родным погибшего моральный вред.

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